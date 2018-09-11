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BEYLİKDÜZÜ'NDE BAZI BİNALARIN BODRUM KATINI SU BASTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 16:52 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Beylikdüzü'nde bazı binaların bodrum katını su bastı.

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA
İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Beylikdüzü'nde bazı binaların bodrum katını su bastı. Caddede biriken sular kısa sürede apartmanların bodrum katını doldurdu. Yarım metre yükselen su nedeniyle eşyalar kullanılamaz hale geldi. Su baskını bina sakinleri tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Caddede biriken su
-Apartmanlara girmesi
-Su baskını
-Detaylar

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