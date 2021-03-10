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Beylikdüzü’nde bir kadının şüpheli ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

10.03.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde bir kadının şüpheli ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Beylikdüzü’nde bir evde kafasından silahla vurularak ölen kadının intihar ettiği ortaya çıktı.

Beylikdüzü’nde bir evde kafasından silahla vurularak ölen kadının intihar ettiği ortaya çıktı. Kadında, elektronik kelepçe olmasından dolayı silahı erkek arkadaşının temin ettiği belirlendi.
Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde saat 14.40’ta yaşanan olayda, silah seslerinin gelmesi üzerine eve giren polis ekipleri, G.Z. isimli bir kadının kafasından silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirlemiş ve Azerbaycan uyruklu X.B. isimli şahıs gözaltına alınmıştı. Yaşanan intihar olayının detayları ortaya çıktı.

Elektronik kelepçeden dolayı silahı erkek temin etmiş
Olay yerinde çalışma başlatan polis ekipleri, hayatını kaybeden G.Z. isimli kadın ile Azerbaycan uyruklu X.B.’nin bir ay önce aynı suçtan dolayı adli kontrol şartıyla tahliye oldukları belirlendi. Olay günü G.Z. isimli kadında elektronik kelepçe olmasından dolayı silahı X.B. isimli şahsın temin ettiği öğrenildi.

Erkek şahıs intihara yönlendirmeden dolayı gözaltında
Ev içerisinde çalışma yapan polis ekipleri Azerbaycan uyruklu X.B. isimli şahsı, intihara yönlendirmeden dolayı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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