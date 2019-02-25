Beylikdüzü'nde bir kafenin yıkılması

Burada, bu zorlu kış koşullarında bir yıkım çalışmasına şahit olduklarını belirten Işık, "Kağıt üzerinde yasal bir işlem olan bu yıkıma derinlemesine baktığımızda art niyetli yaklaşımın gün yüzüne çıkmış olduğunu üzülerek belirtmek isterim. Yasal ve usulünce yapılan bir yıkım çalışmasına elbette bir itirazımız olmaz, olamaz. 'Beylikdüzü Belediyesinin belirli süreyle bir ticari işletmeye devrettiği alanın, sözleşme süresinin dolmasının akabinde yıkımı' olarak görülen bu hadisenin, aslında işletme sahibinin AK Parti'nin Beylikdüzü seçim kampanyasına destek vermesiyle farklı bir durum aldığını üzülerek ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık , ilçedeki bir kafenin belediye ekiplerince yıkılmasına tepki göstererek, "Bir işletmeci, sadece AK Parti'li olduğu için mağdur edilmiştir." dedi.

Yerel seçimlere 1 ay kaldığını hatırlatan Işık, şunları kaydetti:

"İlçemizi birkaç gündür etkisi altına alan yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda ciddi aksamaların yaşandığı çetin kış şartları hakimken işletmesindeki eşyaları boşaltacak fırsatı bulamayan bir işletmeci, sadece AK Parti'li olduğu için burada mağdur edilmiştir. Bir esnafın ekmek teknesinin sabaha karşı kar kış demeden işletme içerisindeki eşyalarla birlikte yıkılmasına sessiz kalmayacağız.

Yaşam Vadisi maskesi altında etrafına diktikleri kafelerde kimlerin ortaklıkları olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunların hesabını Beylikdüzü halkına verecekler. Artık Beylikdüzü'nde algı ve maske siyaseti bitmiştir. Yıkım kararı yasal olsa bile işin bu noktaya gelmemesi daha medeni daha uygar bir şekilde karşılıklı anlayış çerçevesinde çözüme kavuşturulması gerekirdi."

- Beylikdüzü Belediyesinin açıklaması

Beylikdüzü Belediyesi nden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, kafe ile belediye arasında yapılan kira sözleşmesinin 14 Eylül 2017'de sona erdiği, yasal mevzuata göre bu tarihten itibaren bahse konu taşınmazın fuzuli şagil konumunda olduğu belirtildi.