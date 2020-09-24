HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü’nde ’botoks’ ölüm getirdi iddiası

Beylikdüzü’nde ’botoks’ ölüm getirdi iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:10 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra evine giden ve fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Beylikdüzü’nde ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde botoks olduktan sonra evine giden ve fenalaşan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan ve aralarında bir doktorun da bulunduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Beylikdüzü’nde bir rezidansta ameliyat ruhsatı bulunmayan bir güzellik merkezinde meydana geldi. 38 yaşındaki Kübra Boyraz, iddiaya göre kalça botoksu yaptırdıktan sonra fenalaştı. Evine giden Boyraz, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Suçlamaları kabul etmediler
Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Boyraz’ın ölümüyle ilgili 1’i doktor toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların polis ifadesinde suçu birbirine attıkları öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest
Boyraz’ın kesin ölümün nedeninin Adli Tıp raporu sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Botoks sonrası ölüm iddiası! Botoks sonrası ölüm iddiası!
Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!Realme Watch: 599 TL'ye akıllı saat de var!
En Çok Okunan Haberler
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Aksaray'da deprem
Aksaray'da deprem
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Altın sert düşüşte!
Altın sert düşüşte!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
Gazeteci Fatih Tezcan için istenen ceza belli oldu
Fatih Tezcan için hapis cezası istemi!
Kadınlar, otostopla bindikleri araçtaki engellinin 2 bin lirasını gasbetti
Otostop yapan kadınları aracına aldı hayatının şokunu yaşadı
Botoks sonrası ölüm iddiası! Yürüyerek girdi, baygın halde çıktı
Botoks sonrası ölüm iddiası!
İstanbul Arnavutköy'de ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Ormanlık alanda kadın cesedi bulundu
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Dövülüp araçtan atıldıktan sonra otomobilin çarptığı yaralı öldü! Görüntüler ortaya çıktı
Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu
Tunceli'de eldiven takma zorunluluğu kararı! Valilik duyurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.