HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü’nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı

Beylikdüzü’nde botoks yüzünden ölüm iddiasında 1 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde yaptırdığı botoks sonrası fenalaşınca evine bırakılan kadının ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetmesi ile ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı.

Beylikdüzü’nde yaptırdığı botoks sonrası fenalaşınca evine bırakılan kadının ailesi tarafından kaldırıldığı hastanede hayatın kaybetmesi ile ilgili 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü’nde bir rezidans dairesinde yaşanmıştı. Kübra Boyraz (38) kalça botoksu yaptırdıktan sonra sözde klinikte fenalaşmış, klinik çalışanları tarafından evine bırakılmıştı. Boyraz ailesi tarafından hastaneye kaldırıldıktan sonra hayatını kaybetmiş ve olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Olaya karıştığı belirtilen aralarında Erdal D. ve Öner S.’nin de olduğu şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Erdal D. tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadıAyının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?Masterchef’in eleme yemeği perde pilavı nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
Türkiye'den Ermenistan'a peş peşe sert tepkiler
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
55 milyon liraya ada mı satın aldı? Gerçek ortaya çıktı
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Ermenistan Azerbaycan'a saldırdı
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
Ankara'daki hastane odasında dehşet!
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Camiye ayakkabıyla girmişti... Skandal bir paylaşım daha geldi
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Rüşvet diyalogları ortaya çıktı!
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan yeni açıklama
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Ayının yaraladığı köpek kurtarılamadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Taksim'deki kapkaç kamerada! Genç kadın dehşeti yaşadı
Koronavirüs aşısı: Çin şirketi Sinovac'ın aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Korona aşısı Türkiye'de nasıl ve kimler üzerinde deneniyor?
Kayseri'de korkunç olay! 83 yaşındaki kadın 9. kattan düştü
83 yaşındaki kadın 9. kattan düştü
Diyarbakır'da su satan küçük Nisa'ya yapılan sürpriz duygulandırdı
Diyarbakır'da herkesi duygulandıran sürpriz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.