Beylikdüzü’nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmları sürüyor.
Beylikdüzü’nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmları sürüyor.
Beylikdüzü’nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu.
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Beylikdüzü’nde bulunan Büyükşehir İlkokulunun çatısı fırtına nedeniyle okul bahçesine uçtu. Olay sırasında bahçede öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin okul bahçesindeki çalışmları sürüyor.
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