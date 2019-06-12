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Beylikdüzü'nde bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 10:03 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde sahipsiz hayvanlar için yem bırakan bir hayvanseverin bulduğu yayru baykuş koruma altına alındı.

Beylikdüzü'nde bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde sahipsiz hayvanlar için yem bırakan bir hayvanseverin bulduğu yayru baykuş koruma altına alındı. Sosyal medyada yapılan isim kampanyası ile de adı 'Beykuş' oldu.

Barış Mahallesi’nde bir hayvansever sokak hayvanları beslemesi yaparken, yerde uçamayan yavru baykuş buldu. Hayvansever bunu Beylikdüzü Barınak ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne götürerek teslim etti. Görevlilerden Tutku Sevda Otay, yavru baykuşun bakımını üstlenirken Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne bilgi verildi. Otay, bakımını yaptığı sürece yanından ayırmadığı, öğütülmüş gıda verdikleri baykuşu kıyma veya yaş köpek maması ile beslediklerini anlattı. Yavru kuşun Doğal Hayatı Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bakımına devam edileceği biraz daha büyüdüğünde, doğal hayatına bırakılacağı ifade edildi.
Tutku Sevda Otay, özenle baktığı yavru baykuş için şöyle dedi:
"Bunlar genelde akşamları uçar. Avlanarak beslenirler. Ufak böcek veya fındık fareleri ile beslenirler. Onun dışında zaten görmemiz çok zor olan bir hayvan. Genelde vahşi yaşamda bulunurlar. Ama Beylikdüzü çok yeşil olduğu için burada bu tarz hayvanları çok sık görüyoruz. Beni oldukça sevdi.. Beylikdüzü Belediyesi olarak sosyal medyada isim kampanyası başlattık. Önerilenler arasında ağırlıkta olan 'Beykuş' ismini verdik."

(FOTOĞRAFLI)

Beylikdüzü'nde bulunan yavru baykuş koruma altına alındıBeylikdüzü'nde bulunan yavru baykuş koruma altına alındıBeylikdüzü'nde bulunan yavru baykuş koruma altına alındıBeylikdüzü'nde bulunan yavru baykuş koruma altına alındı

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