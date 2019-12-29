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Beylikdüzü'nde cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 12:15 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde cinayet

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde eşi tarafından silahla vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi'ndeki evlerinde Ferhat K (41) ile Binnaz K (45) bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Eşine ait silahla yatak odasına giderek Ferhat K'ye bir el ateş ettiği iddia edilen Binnaz K.'nin evde bulunan misafirleri Yılmaz A. ve oğlu Şafak K'yi uyandırıp olayı anlattığı, ardından kız kardeşi ve kız kardeşinin eşine de haber verdiği öğrenildi.

Sağlık ekipleri Ferhat K'nin hayatını kaybettiğini belirlerken cinayet zanlısı Binnaz K. gözaltına alındı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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Beylikdüzü Emniyet polis

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