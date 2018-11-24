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Beylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında, Çocuk Meclisi’ni bir araya getirerek toplantı düzenledi.

Beylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandı

İSTANBUL, (DHA)-BEYLİKDÜZÜ Belediyesi, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında, Çocuk Meclisi’ni bir araya getirerek toplantı düzenledi. Yaşları 9-14 arasında değişen 65 çocuk, oluşturdukları komisyonlarda ortaya çıkan projeleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile paylaştı.
Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi’nin üçüncü toplantısı ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya Salonu’nda gerçekleşti.
Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların çevresine, yaşadığı kente duyarlılıklarının artırılması ve demokrasi bilinçlerinin oluşmasının hedeflendiği toplantı, Çocuk Meclisi’ndeki meclis üyelerinin çocuk haklarını maddeler haliyle okumasıyla başladı. Toplantıda, yaşları 9-14 arasında değişen ve 65 çocuktan oluşan meclis üyeleri, kendi oluşturdukları komisyonlarda ortaya çıkan projeleri Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile paylaştı.
“YAŞAM VADİSİ PROJESİ’NİN BİRİNCİ SAHİBİ ÇOCUKLARDIR”
Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların mutlu olmaları adına çalışmalarını özellikle onlara yönelik yapmaya çalıştıklarının altını çizen Başkan Ekrem İmamoğlu, Yaşam Vadisi projesinin yapılması kararını çocukların aldırdıklarını belirtti. Ekrem İmamoğlu toplantıda, “Yaşam Vadisi projesinin birinci sahibi siz çocuklarsınız. Siz çocuklar çevreci, şehrini koruyan ve özetle Yaşam Vadisi’nin tertemiz bakılmasını sağlayan en önemli insanlar olacaksınız” diye konuştu.
Konuşmasında çocukların her yerde söz sahibi olması gerektiğine değinen İmamoğlu, “Çocukların sesinin çok gür çıkmasını ve her yerde konuşabilmelerini istiyorum. Eğer özgür çocuklar yetiştirirsek onlar geleceğin bilim insanları olacaklar veya geleceğin ülkeyi yöneten çok değerli insanları olacaklar. Bunun için sesinizi kimsenin kısmasına izin vermeyin. Saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde her yerde fikrinizi söyleyin. Siz fikrinizi söyledikçe bu ülkenin sesi daha güzel ve daha gür çıkacaktır. Beylikdüzü çocuklarla güzel, mutlu ve özgür bir Beylikdüzü’nde büyümenizi istiyorum” dedi.

Beylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandıBeylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandıBeylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandıBeylikdüzü’nde ‘Çocuk Meclisi’ toplandı

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