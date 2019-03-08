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Beylikdüzü’nde çocuklar için ‘Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi’ açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:10 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çocuklara okuma kültürü kazandırmak, araştırmayı ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla kurulan "Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi" açıldı.Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürlüğü Kütüphane Şefliği, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alan Adile Naşit Çocuk Kütüphanesini hizmete açarak küçük bireylere okuma alışkanlığı aşılamak için bir adım daha attı.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından çocuklara okuma kültürü kazandırmak, araştırmayı ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla kurulan "Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi" açıldı.
Beylikdüzü Belediyesi Kültür Müdürlüğü Kütüphane Şefliği, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi içinde yer alan Adile Naşit Çocuk Kütüphanesini hizmete açarak küçük bireylere okuma alışkanlığı aşılamak için bir adım daha attı. Çocuklara okuma kültürü kazandırmak, araştırmayı ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek amacıyla kurulan "Adile Naşit Çocuk Kütüphanesi" bugün açıldı. Pazartesi günleri hariç haftanın diğer günlerinde 10.00 ve 19.00 saatleri arasında yaşları 0-6 yaş arasında değişen çocuklar, anne babaları eşliğinde kitap okuyabilecek. Çocuklar için özel olarak tasarlanan kütüphanede 3 bin kitap aralarında eğitici zeka oyunları ve 50 kişilik kapasitesi ile hizmet sunuyor.
Açılışa, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Şatır, Türk Tiyatro ve Sinema sanatçısı Defne Yalnız, anneler ve çocuklar katıldı.

“Kadın giderse millet duygusunu ve özgürlüklerini kaybeder”
Açılışta konuşan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, “Kadın giderse millet duygusunu ve özgürlüklerini kaybeder. Kadın giderse yaşamın rengi daha da netleşir. Kadınların bu toplum için yaptıklarına inanıyorum ve yapacaklarını biliyorum” ifadelerini kullandı.

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