İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde, denizde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü sahilinden sörf yapmak için açılan bir kişi, deniz yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen deniz polisi, deniz yüzeyindeki kişiyi kıyıya çıkardı.

Hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Sami Kılıç olduğu öğrenildi.

Kılıç'ın cenazesi, polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

