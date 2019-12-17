HABER

Beylikdüzü’nde eğlence mekanı sahibi ve arkadaşı kurşun yağmuruna tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 06:26 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde bir eğlence eğlence mekânının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Beylikdüzü’nde bir eğlence eğlence mekânının sahibi ve arkadaşı, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Mekanın kapanma saatine yakın gerçekleşen silahlı saldırıda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 04.30’da Beylikdüzü İlçesi Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesi Necip Fazıl Kısa Kürek Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mekânın sahibi ve arkadaşı, iş yerinin kapanma saatine yakın kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.
Eğlence mekanının içinde ve önünde yaralanan iki kişi yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşlar dışarı çıkarak ne olup bittiğini öğrenmek istediler. Yerde kanlar içinde yatan iki kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarı alan ekipler, olay yerine gelerek yaralıları ambulans ile hastaneye kaldırdı.
İki kişiyi yaralayan kimliği belirsiz şahısta olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!
Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor?Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Defne Samyeli'nin sahne ücreti dudak uçuklattı!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

Eski hastane binasında fuhuş iddiası! Yatak odasına çevirmişler!

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

O sözlere çok sinirlendi! 'Gazeteciliği sizden öğrenmedim'

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

Çukur'da şok final! Ünlü oyuncu veda mı ediyor?

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

CHP'li belediye başkanı FETÖ'den tutuklandı!

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

Bakan Kasapoğlu şaşıp kaldı! Masasına bırakıp gitti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Savunma Bakanı Esper'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

ABD'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Beylikdüzü'ndeki eğlence mekanında silahlı saldırı!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Kolombiya'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor!

Ehliyet yenileme son gün ne zaman? Ehliyet yenileme için gerekli belgeler nelerdir?

Ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılıyor?

Ankara'da ele geçirildi! 'Düşük hapı' adı altında satacaklardı!

'Düşük hapı' adı altında satacaklardı!

Başkent sokaklarında yoğun sis! Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!

Görüş mesafesi 5 metrenin altına düştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.