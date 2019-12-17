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Beylikdüzü'nde eğlence mekânı sahibi ve arkadaşı silahlı saldırıda yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 09:37 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekânına gelen kimliği belirsiz bir kişi, işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde bir eğlence mekânına gelen kimliği belirsiz bir kişi, işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan işyeri sahibi ve arkadaşı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

Olay, Barış Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sokak'taki eğlence mekânında saat 04.30 sıralarında yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi, kapanmak üzere olan eğlence mekânına gelerek işyeri sahibi ve yanındaki arkadaşına kurşun yağdırdı. Olayda ismi öğrenilemeyen işyeri sahibi ile arkadaşı vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Saldırgan ise olayın ardından kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de eğlence mekânı ve çevresinde güvenlik önlemi alarak delil araştırması yaptı. İncelemeler sırasında yerde çok sayıda boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, saldırganın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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