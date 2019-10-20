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BEYLİKDÜZÜ'NDE ESKİ EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRDIĞI ANLAR KAMERADA (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR- Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR- Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA
Beylikdüzü'nde gece saatlerinde bir kişi bir hafta önce boşandığı eski eşinin de içinde bulunduğu aracın önünü keserek otomobile kurşun yağdırdı. Eski eş Özlem Er ve aracın sahibi İbrahim Şilfeler ağır yaralanırken saldırgan Sezgin Er intihar etti. Hastaneye kaldırılan yaralılar tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öte yandan Saldırganın aracını diğer aracın önüne çekmesi, aracından inip ateş etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırgan silahla ateş ederken, Şilfeler'in kaçmak amacıyla geri geri gitmeye çalışması da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü dökümü:
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-Güvenlik kamerası görüntüleri

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
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- Olayın meydana geldiği yer
- Polisin çalışması
- Olay yerindeki araçların görüntüsü
- Yerdeki cesedin görüntüsü (saldırıyı düzenleyen Sezgin Er)
- Polisin önlemi
- Genel ve detaylar

20.10.2019 - 04.11 Haber Kodu : 191020007

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