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Beylikdüzü’nde ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 16:34 | Son Güncelleme

Altı katlı apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalanlar merdivenle kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü’nde bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yakuplu Mahallesi 124 Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Binanın üst katındakiler yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları da merdiven yardımıyla kurtardı.

Dumandan etkilenenlere olay yerindeki ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

Yangın sırasında, evde kimsenin olmadığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Beylikdüzü EV YANGINI

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