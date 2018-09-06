Beylikdüzü'nde fabrika yangını

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Mermerciler Sanayi Sitesi'nde etiket üretiminin yapıldığı 6 katlı fabrikanın bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
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