BEYLİKDÜZÜ'NDE FABRİKA YANGINI- 2

Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan etiket üretimi yapan 4 katlı fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 katlı binanın bodrum katındaki depoda kimyasal maddelerin de olduğu bildiriliyor.

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