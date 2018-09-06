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BEYLİKDÜZÜ'NDE FABRİKA YANGINI- 3

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 08:18 | Son Güncelleme

  Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan etiket üretimi yapan 4 katlı fabrikanın depo kısmında yangın çıktı.

Haber: Alper KORKMAZ-Ersan SAN-İSTANBUL DHA
Beylikdüzü Mermerciler Sanayi sitesinde bulunan etiket üretimi yapan 4 katlı fabrikanın depo kısmında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 4 katlı binanın bodrum katındaki depoda kimyasal maddelerin de olduğu bildiriliyor.

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