Beylikdüzü’nde freni boşalan hafriyat kamyonu bahçe duvarına devrildi

Beylikdüzü’nde ara sokakta çalışma yapan bir hafriyat kamyonu geri manevra yaptığı sırada iddiaya göre freni boşalarak yan tarafta bulunan bahçe duvarına devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Olay, Dereağzı Mahallesi Buket Sokak’ta 15.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre 34 VB0975 plakalı hafriyat kamyonu sokakta çalışma yapıyordu. Çalışma sırasında sürücü geri manevra yaptı. Bu sırada iddiaya göre kamyonun freni boşaldı. Birkaç metre sürüklenen kamyon sokak içinde bulunan bir evin bahçe duvarına devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken araçta ve bahçe duvarında maddi hasar meydana geldi.

