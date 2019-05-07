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Beylikdüzü'nde göçük altında kalan işçi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde göçük altında kalan işçi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde inşaat çalışması sırasında göçük altında kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dereağzı Mahallesi Şenyurt Caddesi'nde, inşaat çalışması sırasında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

İnşaatta çalışan işçilerden Hamza Eyice (30), toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa süren çalışma sonunda Eyice'yi kurtardı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Eyice'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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