HABER

Beylikdüzü’nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde iki aracın kafa kafaya çarpışarak karıştığı trafik kazasında araçlardan bir tanesi kaldırıma çıkarak durabildi.

Beylikdüzü’nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Beylikdüzü’nde iki aracın kafa kafaya çarpışarak karıştığı trafik kazasında araçlardan bir tanesi kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada 4 kişi yaralandı.
Olay, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, içinde 2 çocuğunda bulunduğu 34 NYN 08 plakalı araç sürücüsü bulvar üzerinde dönüş yapmak istedi. Bu sırada Beykent istikametine devam eden 34 ANC 54 plakalı araç sürücüsü ise kendisi için yanan yeşil ışıkta hızla harekete geçti. İki araç kafaya kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile 34 NYN 08 plakalı araç içinde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. 34 ANC 54 plakalı araç ise çarpışmanın etkisi ile kaldırıma çıkarak durabildi. O sırada kaldırımda kimsenin olmamasıyla büyük bir faciayı önledi.
Kazayı gören vatandaş, "Yeşil ışık yandı biraz süratli geldi beyaz araç. Burada kafa kafaya diğer araçla çarpıştılar. 4 tane yaralı vardı 2 tanesi çocuktu yaralıların. O sırada kaldırımdan kimse geçmiyordu. Allah’ta kimse yoktu. Ama beyaz aracın sahibi de bayağı bir şoka girmişti" dedi. Öte yandan, araçlardan etrafa saçılan parçalar belediye işçileri tarafından temizlenirken bölgede oluşan yoğun trafik araçların kaldırılması ile normale döndü.

Beylikdüzü’nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Beylikdüzü’nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Beylikdüzü’nde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Manisa’daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybettiManisa’daki kazada anne ile 8 aylık kızı hayatını kaybetti
Boşanmak isteyen karısını bıçakladıBoşanmak isteyen karısını bıçakladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

'AB ve dünya, Türkiye'yi desteklemelidir'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Şenol Güneş ve Burak Yılmaz'a şok sözler

Kredi çekecekler dikkat!

Kredi çekecekler dikkat!

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.