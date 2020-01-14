Beylikdüzü'nde iki kız kardeşin ölümü

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - BEYLİKDÜZÜ'nde geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden 2 ve 4 yaşlarındaki iki kız kardeşin ölümüyle ilgili inceleme sürüyor. Uzman Dr. Nilüfer Şenbecerir çocukların evlerinde ölü bulunduğunu söyleyerek, "Bizde yapılan tetkiklerinde çocukların influenzaları (grip) negatifti. Ancak bunun birçok alt grubu var. Bunun için de adli olarak ve Sağlık Bakanlığı tarafından araştırılmakta" diye konuştu.

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz cuma günü iki kız kardeş bir süredir 2-3 gündür üst solunum yolları enfeksiyonu , ateş, bulantı, kusma gibi şikayetlerle tedavi görüyordu. Evinde hareketsiz yatarken bulunan küçük kardeş çeşitli sağlık kuruluşlarına götürüldü ancak hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer kardeşinde durumu kötüleşince çeşitli sağlık kuruluşlarının ardından Beylikdüzü'nde yoğun bakım servisi olan özel bir hastaneye sevk edildi. Ancak 4 yaşındaki çocuğun da öldüğü tespit edildi.

BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORLARDI

Beylikdüzü'ndeki hastanenin anestezi ve yoğun bakım uzmanı Doktor Nilüfer Şenbecerir çocukların bir süredir başka sağlık kuruluşlarında tedavi gördüklerini söyleyerek, " Ateşli bir hastalık nedeniyle takip edildikleri sırada evde vefat etmiş olarak bulunmuşlar. Bizim acil servisimize geldiklerinde hayatı fonksiyonlarını kaybetmişlerdi. İlk müdahalelerini yaptık ancak maalesef geri dönmediler" diye konuştu. Şenbecerir, "Bu dönemlerde en çok Ekim ve Şubat ayları arasında gördüğümüz gribal enfeksiyonlar var . Gribal enfeksiyonlara bağlı ateş, üst solunum yolu enfeksiyonu çok sık gözükmekte. Bunlar bir alarm seviyesinde olmamakla birlikte dönem dönem belirli risk gruplarını tutmakta. Çok yaşlı hastalar belirli hastalığı olanlar ama bu çocuklarda dikkat çekici olan şey sağlam ve sağlıklı çocuklar oluşuydu. Bu konu önemli çünkü tedavi altında üst solunum yolu enfeksiyonu, ateşi, gribal enfeksiyonu, beslenmesinde zayıflama, kusma bulantı gibi şikayetleri olduklarında özellikle bağlı bulundukları aile sağlığı merkezlerine oradan diğer kurum ve hastanelere gitmeleri önemli. Herhangi bir gribal bir şey varsa tektik edilmesi gerekiyor" dedi.