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Beylikdüzü'nde iki otomobil kundaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 18:18 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde iki otomobil kundaklandı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde aynı sokakta park halindeki iki araç, kundaklama sonucu çıkarılan yangında kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi'nde 22 Kasım'da park halindeki iki otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateşe verildi.

Araçların alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar, yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek alevleri söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen araçlarda inceleme yapan polis, olayın kundaklama olduğunu belirleyerek, fail veya faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü kavaklı mahallesi kundaklama

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