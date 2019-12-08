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Beylikdüzü'nde kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 17:52 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Beylikdüzü'nde kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde sigara kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 6 Aralık'ta Barış Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve bandrolsüz ürün satıldığı bilgisi üzerine iş yerinde arama yaptı.

Aramada, bandrolsüz 156 paket kaçak sigara, 152 paket 5 kilo 265 gram kaçak tütün, 261 kaçak puro ele geçirildi.

Polis ekipleri, iş yeri sahibi Fatih K'yi (25) gözaltına aldı.

Kaçakçılık suçundan hakkında adli işlem yapılan şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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Beylikdüzü kaçak sigara Kaçakçılık

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