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Beylikdüzü’nde kazaya karışan otomobil otoparktaki araçların üstüne uçtu

23.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beylikdüzü’nde sanayi sitesi girişinde trafik kazasına karışan otomobil, yol kenarında bulunan otoparktaki araçların üzerine uçtu.

Beylikdüzü’nde sanayi sitesi girişinde trafik kazasına karışan otomobil, yol kenarında bulunan otoparktaki araçların üzerine uçtu. 6 aracın hasar gördüğü kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere’de bulunan bir sanayi sitesinin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 UH 4603 plakalı araç, karşı şeritten gelen 34 RZ 6745 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yol kenarında bulunan fabrika otoparkının demir parmaklıklarını aşıp 4 aracın üstüne uçtu. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olayda hasar gören arabalar çekici vasıtasıyla kaldırıldı.
Kazada 2 aracı hasar gören Ali Yoldaşer, "Aracımı kilitlemek üzereydim. Kaza yapan araç hızlıca geliyordu, diğer araca vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben buradaydım, Allah’tan demirde aracın üstüne düştü, üstüme gelmedi. Kazayı atlattık, son anda kaçtım” dedi.
Yaşanan kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla gelerek demir parmaklıkları kırıp araçların üzerine düştüğü görülüyor.

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