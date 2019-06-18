"Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait bir çivi çakmamış"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için, "Adam Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait bir tane çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış. Kentsel dönüşümle alakalı Beylikdüzü'nde hiçbir iş yapmayan o CHP adayı şimdi İstanbul'a belediye başkanı olmaya talip. Ya sen Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapacaksın?" dedi.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Kurum, bir vatandaşın Gürpınar Caddesi'ne otobüs durağı yapılması isteği üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda talimatta bulunacağının sözünü verdi.

Mahallesi sakinleriyle bir kafede buluşan Kurum, şehirlerin, vatandaşların ve çocukların geleceği için yapılması gereken her türlü yatırımı yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

- "İstanbul'u bu anlayışa emanet edemeyiz"

İstanbul'a 235 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"Adam Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait bir tane çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış. Kentsel dönüşümle alakalı Beylikdüzü'nde hiçbir iş yapmayan o CHP adayı şimdi İstanbul'a belediye başkanı olmaya talip. Ya sen Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapacaksın? '11 tane kreş' dedin, bir tane yaptın, onu da paralı yaptın. 'Kültür merkezi' dedin, onu da eski belediye başkanımız yaptı. 'Yeşil vadi' dedin eski belediye başkanımızın projesiydi. Maalesef o güzel gözüken yüzlerin altındaki o maskeler düştüğü zaman insanların ne yaptığını görüyoruz. Biz İstanbul'u bu anlayışa emanet edemeyiz. Bu anlayış İstanbul'u yönetmesin istiyorsak da 23 Haziran'da sandığa gideceğiz, irademizi net bir şekilde ortaya koyacağız."