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"Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait bir çivi çakmamış"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 20:06 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "(Ekrem İmamoğlu) Adam Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait bir tane çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış. Kentsel dönüşümle alakalı Beylikdüzü'nde hiçbir iş yapmayan o CHP adayı şimdi İstanbul'a belediye başkanı olmaya talip. Ya sen Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapacaksın?"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu için, "Adam Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait bir tane çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış. Kentsel dönüşümle alakalı Beylikdüzü'nde hiçbir iş yapmayan o CHP adayı şimdi İstanbul'a belediye başkanı olmaya talip. Ya sen Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapacaksın?" dedi.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Kurum, bir vatandaşın Gürpınar Caddesi'ne otobüs durağı yapılması isteği üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda talimatta bulunacağının sözünü verdi.

Mahallesi sakinleriyle bir kafede buluşan Kurum, şehirlerin, vatandaşların ve çocukların geleceği için yapılması gereken her türlü yatırımı yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

- "İstanbul'u bu anlayışa emanet edemeyiz"

İstanbul'a 235 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

"Adam Beylikdüzü'nde kentsel dönüşüme ait bir tane çivi çakmamış, taş üstüne taş koymamış. Kentsel dönüşümle alakalı Beylikdüzü'nde hiçbir iş yapmayan o CHP adayı şimdi İstanbul'a belediye başkanı olmaya talip. Ya sen Beylikdüzü'nde ne yaptın ki İstanbul'da yapacaksın? '11 tane kreş' dedin, bir tane yaptın, onu da paralı yaptın. 'Kültür merkezi' dedin, onu da eski belediye başkanımız yaptı. 'Yeşil vadi' dedin eski belediye başkanımızın projesiydi. Maalesef o güzel gözüken yüzlerin altındaki o maskeler düştüğü zaman insanların ne yaptığını görüyoruz. Biz İstanbul'u bu anlayışa emanet edemeyiz. Bu anlayış İstanbul'u yönetmesin istiyorsak da 23 Haziran'da sandığa gideceğiz, irademizi net bir şekilde ortaya koyacağız."

Beylikdüzü'nde millet bahçesi yapacaklarını da söyleyen Kurum, daha sonra Siteler Bölgesi sakinlerine seslendi.

Kurum, "Sitelerde kentsel dönüşümle alakalı hangi sözleri verdiysek, hepsi geçerlidir. Anlaşın, gelin, yapılması gereken her türlü kentsel dönüşüm projesinde ister kendiniz yapın, isterseniz biz destek verelim, isterseniz müteahhitle anlaşın, isterseniz de devlet olarak TOKİ, İller Bankası, Emlak Bankasıyla buraya destek olalım. Yeter ki siz sağlam, güvenli, huzurlu konutlarınızda yaşayın. Bizim tek isteğimiz budur." diye konuştu.

Kurum, İstanbul'un 23 Haziran'da Türkiye'nin en çalışkan siyasetçilerinden biriyle buluşacağını ifade ederek, "Yıldırım hızıyla İstanbulumuza, Beylikdüzümüze hizmet gelecek. Tüm projelerimizi yıldırım hızıyla yapacağız." dedi.

Yakuplu Mahallesi'ndeki roman vatandaşlarla da bir araya gelen Kurum, burada yapmak istedikleri kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili vatandaşlara bilgi verdi, Yakuplu'da bir kentsel dönüşüm projesi başlatmak istediklerini aktardı.

Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Bu projeyi yaparken, sizlerin rızası çerçevesinde gönül birliği içerisinde yapmak istiyoruz. Siz nasıl bir dönüşüm projesi istiyorsanız, biz de sizlere yardımcı olmak istiyoruz. İstiyoruz ki, bizim Romanlarımız bu deprem riski altındaki binalarda yaşamasın, kültürlerini en iyi şekilde icra etsinler. Olması gereken her türlü projede sizlerin yanında olacağız. Her türlü desteği sizlere vereceğiz. 235 milyarlık iş yaptık, yine biz yaparız."

Bir vatandaşın kentsel dönüşümdeki borçlandırmaya ilişkin sorusuna Kurum, "Yapılacak proje kapsamında Roman vatandaşlarımızın ödeyebileceği şartlar neyse o şartlar çerçevesinde yapacağız. Sosyal devlet anlayışı da budur. Bizim derdimiz size yaptığımız işlerden para kazanmak değil, gereken her türlü finans desteğini yapmak. Sizin ödeyebileceğiniz şartlara uygun proje geliştireceğiz." yanıtını verdi.

Bir vatandaşın 'Biz Romanlar olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetiyiz. Ona göre sahip çıkın." sözü üzerine Kurum, "Emanetimiz başımızın üstünde." dedi.

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Beylikdüzü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kentsel Dönüşüm Roman Yakuplu

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