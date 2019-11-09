HABER

Beylikdüzü'nde kitap fuarı yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 20:51 | Son Güncelleme

BU yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle Beylikdüzü metrobüs durağında yoğunluk yaşandı.

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) BU yıl 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı nedeniyle Beylikdüzü metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar metrobüse binebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

TÜYAP'ta düzenlenen 38'inci Uluslararası İstanbul Kitap fuarı sebebiyle metrobüs yoğunluğu yaşandı. Fuardan çıkanlar metrobüse binebilmek için turnikelerde uzun kuyruklar oluşturdu. Metrobüs durağına giden üst geçitlerde yürüyen merdivenlerin çalışmadığı, özellikle yaşlı vatandaşların merdivenleri zorlanarak çıktıkları görüldü.

Fuara katılan ve dönüş için metrobüs sırası bekleyen Abdullah Severengiz "Bence ek seferlerle rahatlatılabilirdi. Üstelik yarın fuarın son günü. İçeriye baktığınızda genel kitlenin gençlerden oluştuğunu görüyoruz. Bu bizim için çok büyük bir sevinç kaynağı. Öğrenen kesim çok fazla. Bu dikkate alınmalıydı. Gelirken de aynı sorunlar yaşandı. Şimdi çıkış saati görüntü belli. Metrobüs harici belediye otobüsleri ile buraya takviye yapılabilirdi. O da yok. Bu sıkıntıyı hep beraber çekeceğiz. Geç gidiyoruz, ayakta gidiyoruz." diye konuştu.

Yoğunluğu çok olduğunu belirten Ömer Özkul, "Dönüş çok dolu olacak. Bilmiyorum binebilecek miyiz? Belki 6'ncı 7'nci metrobüse anca bineriz" derken, Cemal İnan ise "Zaten bu her zaman böyle oluyor. Bu bugünün işi değil yılların işi. Ben İstanbul'a geldiğimde 1-2 milyondu İstanbul'un nüfusu. Şimdi ne kadar oldu belli değil. Yollar aynı yollar" diye konuştu.

PARTNERHalle Berry'nin kasları olay olduHalle Berry'nin kasları olay oldu
Bacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardıBacaya sıkışan güvercini itfaiye kurtardı
Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Kan donduran olay! Kendini böyle savundu

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Süper Lig tarihine geçen gol! 15 yaşında...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Annelik kararı! Yöntemini açıkladı...

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

Kan donduran sözler: Parmaklarını, kulaklarını kestim yüz derisini soydum

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İmamoğlu'nun 'temel atmama' törenine tepki

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme!

Son dakika: Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter hakkında flaş başvuru

Arınç’ın damadı hakkında flaş başvuru

Hakan Şükür’ün babasının mal varlığına tekrardan tedbir konuldu

Mal varlıklarına yeniden tedbir konuldu

Denizli'de iğrenç pazarlık kanlı bitti!

İğrenç pazarlık kanlı bitti!

Son dakika: MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

MİT ve jandarmadan PKK'ya ağır darbe

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.