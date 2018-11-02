Beylikdüzü’nde Kültür Sanat Sezonu başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - Beylikdüzü Belediyesi kültür sanat sezonu tüm heyecanıyla başlıyor. Yenilenmiş haliyle İstanbul’un en iddialı kültür sanat merkezlerinden biri olan Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi (BAKSM), Levent Üzümcü’nün sahneye taşıdığı ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyunla kültür sanat sezonuna ‘Merhaba’ diyor.

BAKSM, yepyeni çehresiyle 3 Kasım Cumartesi günü, başarılı tiyatro oyuncusu Levent Üzümcü’nün rol aldığı ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ ile sanatseverlere kapılarını açıyor. Kültür sanat sezonu boyunca tiyatro gösterileri, film gösterimleri, konserler ve kültürel aktivitelerle BAKSM, sanatın tüm renklerini sanatseverlerle buluşturacak.

TÜRK TİYATROSU’NUN EN SEVİLEN İSİMLERİ BEYLİKDÜZÜ’NDE

Beylikdüzü’nde yeni kültür sanat sezonu ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ adlı oyunla BAKSM’destart alacak. Yeni sezonun ilk etkinliğinde, 3 Kasım Cumartesi günü, saat 20:30’da Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği, Levent Üzümcü’nün oynadığı ‘Anlatılan Senin Hikayendir’ seyirciyle buluşacak. BAKSM Beylikdüzü Sahnesi, Kasım ayı boyunca Türk Tiyatrosu’nun sevilen isimlerini ağırlayacak. 9 Kasım’da Bir Delinin Hatıra Defteri ile Genco Erkal tiyatroseverlerin karşısında olacak. 17 Kasım’da ise Genco Erkal ile Tülay Günal’ı aynı sahnede buluşturan Yaşamaya Dair adlı müzikli gösteri sahnelenecek.