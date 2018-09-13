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 BEYLİKDÜZÜ'NDE LÜKS ARAÇTAKİ KADINA SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:19 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul DHA Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ İstanbul DHA
Beylikdüzü'nde lüks araçtaki kadın silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokak'ta saat 14.00 sıralarında lüks aracın önünü kesen silahlı saldırgan sürücü Aslı Ç. (35)'yi hedef aldı. Çok sayıda kurşun sıkan saldırgan olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan kadın ise yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.
İlk bilgilere göre, Aslı Ç.'yi iş ortağının vurduğu belirtilirken polis kaçan şüpheliyi arıyor.
SALDIRI ANI KAMERADA
Bu arada saldırı anı kameraya yansıdı. Siyah bir araçla kadının yolunu kesen saldırgan kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçıyor.

Görüntü dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
-SALDIRI ANI

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-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Aracın görüntüsü
-Polisin çalışması

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