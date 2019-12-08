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Beylikdüzü'nde makas atarken bariyerlere çarptı; o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:47 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde bir  otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı.

İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde bir otomobil makas atmaya çalışırken kaza yaptı. O anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza Beylikdüzü D-100 Karayolu Edirne İstikameti Güzelyurt Metrobüs durağının yakınında dün 20.45'te meydana geldi. Makas atarak gelen bir otomobil sürücüsü son olarak yine otomobiliyle makas atmaya çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybedip en sağ şeritten en sol şeride geçerek metrobüs yolunu ayıran bariyerlere çarptı. Kazadan sonra durmayan otomobili sürücüsü direksiyonu sağa kırarak en sağ şeride çekti. Sürücünün hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı o anlar arkadan gelen bir aracın kamerasına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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