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Beylikdüzü’nde merdiven altı "sporcu gıda takviye" ürünü atölyesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:35 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde polis tarafından yapılan baskında merdiven altı sağlıksız koşullarda "sporcu gıda takviye" ürünleri yapan bir üretim yerine baskın yapıldı.

Beylikdüzü’nde polis tarafından yapılan baskında merdiven altı sağlıksız koşullarda "sporcu gıda takviye" ürünleri yapan bir üretim yerine baskın yapıldı. Yaklaşık 6 bin kutu sıvı ve toz kaçak ürüne el konulurken 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliği ekipleri Kavaklı Mahallesi’nde merdiven altı sporcu gıda takviye ürünleri satılan bir iş yeri tespit etti. Yapılan tespit sonucu harekete geçen ekipler, sağlıksız koşullarda üretim yapan iş yerine baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alındı. Sözde üretim yerinde ise üretimde kullanılan makineler ve aralarında sıvı ürünlerinde olduğu 6 bin kutu takviye ilacı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin pis ortamda yapılması dikkat çekti. Olay yerine gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de söz konusu ürünlerden incelemek üzere numune aldı. Üretimin yapıldığı iş yeri ise mühürlendi.

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