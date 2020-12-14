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Beylikdüzü’nde okul önünde silahla yaralama

14.12.2020 13:10 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde bir şahıs okulun önünde bulunan kişiyi ayağından vurarak kaçtı.

Beylikdüzü’nde bir şahıs okulun önünde bulunan kişiyi ayağından vurarak kaçtı. Sokak ortasında silahla ayağından vurulan kişi ise, kendi arabasına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Olay, Büyükşehir Mahallesi’nde saat 11.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sokak ilkokulun önünde bir erkek şahıs diğeri kişiyi ayağından vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan kişi ise kendi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine sokağa gelen polis ekipleri incelemelere başladı. Yerde bir adet kovan bulan ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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