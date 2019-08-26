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BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİL 3 KATLI EVİN BAHÇESİNE UÇTU

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:09 | Son Güncelleme

Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak 3 katlı evin bahçesine uçtu.

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)
Beylikdüzü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil virajı alamayarak 3 katlı evin bahçesine uçtu. Kazada araç sürücü yaralanırken, olay sırasında bahçede kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti. .
Kaza saat 10.45 sıralarında Kavaklı Mahallesi, Kocatepe Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde seyir halinde olan Ziya Bekçiler yönetimindeki 34 LZ 8125 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda virajı alamayarak otluk alanda 50 metre sürüklendi. Otomobil daha sonra 3 katlı evin bahçesine uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Ziya Bekçiler'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde hasar oluşurken, olay sırasında bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

"ÇOCUKLAR BALKONDAN BİR ŞEY ATTI ZANNETTİM"
Ev sahibi Aziz Altun, "Sabah erken balkonda kahvaltı yaptım. Faturaları yatırmak için Beylikdüzü'ne gidecektim. Arabayı çalıştırdım gidecektim. O anda bir ses geldi. Çocuklar balkondan bir şey attılar zannettim gittim. Kızım beni aradı baba bir araba bizim evin bahçesine girmiş dedi. Bende geldim arabanın bu halini gördüm. Her sabah bahçede olurdum, bu sabah yoktum. Yaralının durumu iyiydi" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Evin bahçesine uçan araçtan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Ev sahibi röp
-Genel ve detaylar

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