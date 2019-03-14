Beylikdüzü'nde otomobil hırsızlığı; film gibi takiple yakalandılar

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BEYLİKDÜZÜ'nden çalınan lüks bir otomobilin peşine düşen polis ikisi cezaevi firarisi 3 şüpheliyi gözaltına aldı. TEM otoyolunda filmleri aratmayan bir takibin ardından otomobille kaza yaparak arazide koşarak kaçmaya çalışan 3 kişinin polis tarafından kıskıvrak yakalandığı öğrenildi. Şüphelilerin aracının bagajından çıkan elektronik bir cihazın ise ne işe yaradığı araştırılıyor.

FİLM GİBİ OPERASYONLA YAKALANDILAR

Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzün'de 10 Mart 2019'da bir eve giren hırsızlar, kontak anahtarını aldıkları lüks otomobili çalarak kaçtı. Olayın polise bildirilmesi üzerine harekete geçen Asayiş şube müdürlüğü ekipleri otomobilin izini TEM otoyolunda buldu. Üzerine sahte bir plaka takıldığı öğrenilen otomobil, TEM otoyolunda Edirne istikametine giderken takibe alındı. Peşlerindeki polisi fark eden şüpheliler hızla kaçmaya başladı. Peşlerindeki 3 ekip aracı şüphelilerin aracına arkadan çarparak bariyerlerde sıkıstırdı. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler bu kez araçtan inerek yaya olarak araziye girerek kaçmaya başladı. Kısa bir takibin ardından şüpheliler gözaltına alındı.