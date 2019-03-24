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Beylikdüzü'nde otomobil takla attı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 04:29 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Beylikdüzü'nde otomobil takla attı: 1 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kaza'da 1 kişi yaralandı.
Kaza, 03:00 sıralarında D-100 Karayolu Beylikdüzü Haramidere Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; D-100 Karayolu'nda seyir halinde ilerleyen F.G. yönetimindeki 34 JG 0530 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce başka bir araca ardından refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobil'de sıkışan F.G. çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri hafif yaralanan F.G.'ye olay yerinde müdahale etti.Kaza nedeniyle Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

(FOTOĞRAFLI)

Beylikdüzü'nde otomobil takla attı: 1 yaralı

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