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Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobilin çarptığı o an güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Adnan Kahveci Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda, Gürpınar istikametine ilerleyen Melek Akçubuk yönetimindeki 34 LT 4696 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mihyeddin Bezan'a (79) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ilkyardım ekipleri, Bezan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bezan'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Beylikdüzü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza anının güvenlik kamerasına yansıdığı kazayla ilgili otomobil sürücü Akçubuk gözaltına alındı, soruşturma sürüyor.

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Beylikdüzü polis yaya

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