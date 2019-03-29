HABER

Beylikdüzü’nde plastik fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 07:17 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde plastik malzemelerin üretildiği 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beylikdüzü’nde plastik fabrikasında yangın

Beylikdüzü’nde plastik malzemelerin üretildiği 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev alev yanan fabrika itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangın sonrası fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangın saat 05:45 sıralarında Beylikdüzü’nde bulunan Bakırcılar Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre site içerisine bulunan ve plastik üretimi yapan 4 katlı bir fabrikanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Plastik malzemelerin kısa sürede tutuşması nedeniyle yangın iç kısımlara yayıldı. Olay yerine çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık yarım saat sonra yangın kontrol altına alındı.
İtfaiye duman tahliyesi yaptı
Alevlerin kısa sürede iç kısımlara yayılan yangında fabrika içerisinde yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası ekipler fabrika içerisinde duman tahliyesi yaptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri olası bir olumsuzluğa karşı fabrika önünde hazırda bekletildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Beylikdüzü’nde plastik fabrikasında yangın

Beylikdüzü’nde plastik fabrikasında yangın

Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...Asansörde korkunç anlar! Bir anda hareket edince...
İzmir’de korkutan iş yeri yangınıİzmir’de korkutan iş yeri yangını
Ankara'da CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'ndan seçim aracına saldırı iddiasıAnkara'da CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı'ndan seçim aracına saldırı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

GSS borcu olan olanlara müjdeli haber

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Erkan Petekkaya uçakta yolcularla tartışma yaşadı

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

Seçime 3 gün kala 24 Haziran seçimini bilen şirketten son anket!

ABD Senatosu'ndan yeni Türkiye tasarısı

ABD Senatosu'ndan yeni Türkiye tasarısı

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Kayıp çocuktan kahreden haber!

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

Komiser yardımcısı nişanlısını vurup intihar etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü

Elazığ'da sunucunun şüpheli ölümü!

Sızıp kaldığı kütüphanede kimse uyandıramadı, sandalye ile dışarı çıkarıldı

Kütüphanede şaşkına çeviren olay! Sandalye ile çıkarıldı...

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Yeni medya çocuk psikolojisini ve aile ilişkilerini nasıl etkiliyor?

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.