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BEYLİKDÜZÜ'NDE POMPALI TÜFEKLİ, BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 19:36 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı.

İSTANBUL,(DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde iki grup arasında sopalı bıçaklı kavga çıktı. Pompalı tüfeğin de ateşlendiği kavga anları cep telefonu ile görüntülendi.
Yakuplu Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet K., İhsan K., Ercan K., Ednan K., ile Semih O., Salih O., Ozan Ş. karşılaştı. İki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ozan Ş., karşı taraftan Ercan K. ve Ednan K.'yı bıçakla yaraladı. Salih O. ise yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Kavga eden iki grup üyeleri bir süre sonra buradan ayrıldı. Polis kavga eden gruptakileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavgaya karışan Semih O. ve Ozan Ş. aynı gün tedavi için gittikleri hastanede yakalanırken, Salih O. ise olayda kullandığı pompalı tüfekle bugün polise teslim oldu. Şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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(CEP TELEFONU)
-Kavga anları

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