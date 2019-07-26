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Beylikdüzü’nde pompalı tüfekli, sopalı kavganın detayları ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 19:41 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı.

Beylikdüzü’nde iki grup arasında çıkan pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Dün akşam saatlerinde Yakuplu Mahallesi’nde meydana gelen olayda, önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup araçları ile cadde üzerinde karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 2 kişinin yaralandığı pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olayın detayları ortaya çıktı
Kavganın, Ahmet K. (24), İhsan K. (64), Ercan K. (37) ve Ednan K. (40) isimli şahıslar ile Semih O.(20), Salih O. (22) ve Ozan Ş. (21) isimli şahıslar arasında çıktığı belirlendi. Kavgada Ozan Ş., Ercan K. ve Ednan K.’nin bıçakla yaralandığı tespit edildi. Ozan Ş., Semih O. ve Salih O. polis ekiplerince olay günü yakalandı. Salih O.’nun olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalandığı öğrenildi. Yakalanan zanlıların işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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