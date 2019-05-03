Beylikdüzü’nde Ramazan dolu dolu yaşanacak

Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin dört bir yanında gerçekleştireceği etkinliklerle Ramazan ayına hazırlanıyor.

Müslümanlar için büyük öneme sahip üç ayların sonuncusu Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Beylikdüzü Belediyesi ilçenin dört bir yanında vatandaşların; barış, huzur ve hoşgörü ortamında bu ayı yaşayabilmesi adına hummalı bir çalışma başlattı. Yaşam Vadisi 1. Etap Sahnesi’nde haftanın her günü, Yakuplu Etkinlik Çadırı, Özgecan Aslan Kültür Merkezi, Kavaklı Sosyal Yaşam Merkezi ve Zübeyde Ana Çok Amaçlı Salonda ise cuma, cumartesi, pazar günleri gerçekleşecek etkinliklerle Ramazan ayı Beylikdüzü’nde dopdolu yaşanacak. Etkinlikler, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 19:30 itibariyle Yaşam Vadisi 1. Etap’ta başlayacak.

Her akşam Ramazan’ın maneviyatına uygun tasavvuf müziği dinletileri ile saat 19.30’da Yaşam Vadisi Sahnesi’nde başlayacak program; çeşitli dinletiler, söyleşiler, dini sohbetler, tiyatro ve gösterilerle gece boyu devam edecek. Ramazan programının içerisine çocukları da dahil eden Beylikdüzü Belediyesi saatler 20.25’i gösterdiğinde ise; Canım Arkadaşım, Mutluluğun Tuvali, Fırça Z, Çılgın Meyveler, Iceberg, Aslan ve Çocuk, Oyuncak Hasadı, Masallar Tatilde, Sevimli Dev ve Canım Arkadaşım isimli çocuk tiyatro oyunları sevimli minikler için hem eğitici hem de eğlendirici bir ortam sunacak.