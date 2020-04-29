Beylikdüzü'nde rehine operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 28 Nisan gecesi bir kişinin ihbar üzerine rehine operasyonu başlattı. Emniyet Müdürlüğü'nü arayan ihbarcı, Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir kişinin üç kişi tarafından rehin alındığını söyledi.

İKİ KİŞİ KURTARILDI

İhbar üzerine operasyon için çalışmalara başlayan güvenlik güçleri, rehine olayının olduğu iddia edilen konutun önünde bir kişiyi gözaltına aldı. Ardından konuta giren polis, içeride iki kişiyi daha gözaltına alarak rehineler Kanada vatandaşı Sanaz P. (40) ile İran vatandaşı Leili M.'yi (20) kurtardı.

PARA İÇİN REHİN ALMIŞLAR

Sanaz P., polislere, 27 Nisan tarihinde Güngören'de kiraladığı araçla park halinde olduğu sırada şüphelilerin silah doğrultarak kendisini araçtan indirdiklerini, para istediklerini, onlara para vermek üzere kendi ikametine götürdüğünü söyledi. Sanaz P., ikamete gittikten sonra şüphelilerin kendisinin ve ikamette bulunan Leili M.'nin telefonlarını gasp ettiğini de söyledi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Çok sayıda suç kayıtları bulunan ve "Yağma", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçunda adliyeye sevk edilen üç kişiden Oğuhan A., adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, Yasin D. ve İbrahim K., tutuklanarak cezaevine sevk edildiler.

(DHA)

