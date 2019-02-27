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Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı hizmete açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 12:52 | Son Güncelleme

Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete açacağı 25 eserden beşincisi olan Sabiha Gökçen Parkı’nı hizmete açtı.

Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı hizmete açıldı

İSTANBUL, (DHA) -Beylikdüzü Belediyesi, 21 Şubat-17 Mart tarihleri arasında ilçenin dört bir yanında hizmete açacağı 25 eserden beşincisi olan Sabiha Gökçen Parkı’nı hizmete açtı.

Beylikdüzü’ndeki yeşil alan sayısını arttırmaya ve en nitelikli, en güzel parkları vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Beylikdüzü Belediyesi, Gürpınar Mahallesi’ne kazandırılan Sabiha Gökçen Parkı’nı düzenlenen törenle hizmete açtı. Açılış törenine; Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

“VATANDAŞLARIMIZ PARKIMIZDA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEK”

Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır, mahalle sakinleri ve çocukların büyük ilgi gösterdiği açılış töreninde yaptığı konuşmada “Hizmete açtığımız parkımızda, çocuklarımız güven içinde koşup oynayacak, vatandaşlarımız huzurla oturup dinlenecek ve keyifli vakit geçirecekler” diye konuştu.

“DAHA YEŞİL BİR BEYLİKDÜZÜ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Açılışa katılan CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık ise “Biz sadece, evlatlarımıza 2030'da, 2040’ta, 2050'de nasıl bir Beylikdüzü bırakacağımızla ilgileniyoruz. Çocuklarımız için çalışmaya devam edeceğiz ve Beylikdüzü'nü daha yeşil bir Beylikdüzü haline getireceğiz. Kimsenin bundan şüphesi olmasın” dedi.

Gürpınar Mahallesi Lazer Sokak ve Kartal Sokak kesişiminde bulunan ve 1.747 m² alana sahip olan Sabiha Gökçen Parkı, çocuk oyun grubu ve dinlenme alanları ile vatandaşlara hizmet verecek.

Beylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı hizmete açıldıBeylikdüzü’nde Sabiha Gökçen Parkı hizmete açıldı

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