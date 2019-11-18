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Beylikdüzü'nde sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 14:25 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde sahte içki üretimi yapılan adrese polis ekipleri operasyon düzenledi.

Beylikdüzü'nde sahte içki operasyonu

Ali ABLAY/İSTANBUL,(DHA) BEYLİKDÜZÜ'nde sahte içki üretimi yapılan adrese polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 147 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli Bülent Y. gözaltına alındı.
Beylikdüzü, Yakuplu'da bir adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından adreste sahte içki üretimi yapıldığını tespit etti. Polis ekipleri geçtiğimiz Pazar günü saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda Bülent Y.(49) yakalanarak gözaltına alındı.
Adreste yapılan aramada 147 litre sahte içki, 7 dolu içki şişesi, 27 boş şişe ve 1 şişelere kapak takmaya yarayan makine ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Bülent Y. çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir çok boş şişe, kapak, kapat takmaya yarayan cihaz ve üzerine marka yapıştırılmış dolu şişeler görülüyor.

(FOTOĞRAF)

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