HABER

Beylikdüzü’nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 09:09 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan bir otomobil okul servisine çarptı.

Beylikdüzü’nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan bir otomobil okul servisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı.
Kaza, Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, hızla seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu’nun öğrencilerini taşıyan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı takla attı. Araçta bulunan çok sayıda öğrenci yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan öğrencilere hızla müdahale etti. Öğrencilerin kazayı hafif yaralarla atlattığı öğrenildi.
Öte yandan, kazaya sebep olduğu ileri sürülen otomobil sürücüsünün kolu kırıldı. Sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Beylikdüzü’nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

Beylikdüzü’nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

Beylikdüzü’nde servis aracı takla attı, çok sayıda öğrenci yaralandı

'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri'Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri
(Özel) Taksim’de turist kadın sevdiği köpek tarafından ısırıldı(Özel) Taksim’de turist kadın sevdiği köpek tarafından ısırıldı
Kargo şirketlerini hackleyen dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 gözaltıKargo şirketlerini hackleyen dolandırıcılık şebekesine operasyon: 5 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

ABD'den F-35 kararı! Tam 32 adet satılacak!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Usta oyuncuya kan arandığını duyurdu

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.