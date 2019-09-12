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Beylikdüzü’nde servis aracının takla attığı kazada yaralı sayısı belli oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde okul servisinin takla attığı kazada yaralı sayısı belli oldu.

Beylikdüzü’nde okul servisinin takla attığı kazada yaralı sayısı belli oldu. Kazada 9’u öğrenci 1’i öğretmen ve ikisi sürücü olmak üzere 12 kişinin yaralandığı belirlendi.
Beylikdüzü Dereağzı Mahallesi’nde sabah saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, hızla seyreden 34 UH 7867 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 34 LGE 807 plakalı Azime Yılmaz İmam Hatip Ortaokulunun öğrencilerini taşıyan servis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis aracı takla attı. Kazada A.M., A.M., B.Y., E.A., E.A., H.Z.G., H.D., M.D. ve H.B. isimli 9 öğrenci, B.K. isimli öğretmen, G.E. isimli servis şoförü ile E.M.T. isimli otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralıların hayati tehlike taşımadığı öğrencilerden 3’ünün ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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