Beylikdüzü'nde seyir halindeki araçta yangın çıktı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda yanan bir otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Haramidere Mevkisi Ankara istikametinde seyir halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekip park etti ardından itfaiye ekiplerine haber verdi.

Otomobili saran alevlere müdahale eden ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Bu sırada D- 100 Karayolu Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ekiplerin çalışmaların ardından otomobilin olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

