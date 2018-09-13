Beylikdüzü'nde silahla yaralama

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde bir kadın, aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hanımeli Sokağı'nda, Aslı Çağatay (40), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından otomobilinde silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Çağatay, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çağatay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ise sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.
Olay yerinden araçla kaçtığı belirtilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Bu arada otomobilin camına çok sayıda mermi isabet ettiği görüldü.
Saldırganın olay yerine aracıyla gelmesi ve ateş açarak kaçması, güvenlik kameralarına da yansıdı.
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