Beylikdüzü'nde silahlı kavga: 3 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beylikdüzü'nde eski muhtar, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı 2'si yeğeni 3 kişiyi silahla yaraladı.
Alınan bilgiye göre, olay, İstanbul Caddesi'ndeki bir kahvehanede gerçekleşti. Bir dönem muhtarlık yapan A.B. ile oğluyla aralarında alacak verecek meselesi olduğunu belirten 2 yeğeni arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda muhtar A.B, ruhsatlı silahıyla ateş açtı.
Açılan ateş sonucu, muhtarın yeğenleri C.B. ve H.B. ile E.P. yaralandı.
Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!
Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
Okyanusta inanılmaz keşif! Sosyal medyada gündem oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar
Adana'daki park kavgasında onu kimse zapt edemedi!
Bahçelievler'de pompalı dehşeti! 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum