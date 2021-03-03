HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beylikdüzü’nde ’sinyal kesici’ cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada

Beylikdüzü’nde ’sinyal kesici’ cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada

03.03.2021 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Beylikdüzü’nde ’sinyal kesici’ cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sinyal kesici (jammer) cihaz kullanarak, kapılarının kilitlenmesini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde sinyal kesici (jammer) cihaz kullanarak, kapılarının kilitlenmesini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar kameralara yansıdı.
Alınan bilgiye göre, ilçe genelinde 8 ila 24 Şubat tarihleri arasında otodan hırsızlık olaylarının artması üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
İlçede söz konusu tarihlerde meydana gelen otomobillerden gerçekleştirilen hırsızlık yönteminin benzerlik taşıdığını belirleyen emniyet ekipleri, zanlı ya da zanlıların ‘jammer’ diye tabir edilen sinyal kesici cihaz ile araçların kapılarının uzaktan kumandayla kapanmasını engellendiklerini belirledi.
Aynı yöntemle 16 günde 4 ayrı otomobilden 4 dizüstü bilgisayar, 1 lazer metre ve içinde kıymetli evrakların bulunduğu 1 çantanın çalındığını tespit eden ekipler, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Eşkali belirlenen hırsızın E.A. adlı bir kişi olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi takibe aldı.

“Frekans kırıcı ve sinyal kesici 2 cihaz ele geçirildi”
Kalabalık caddelerde ve otomobillerin yoğun olduğu güzergahlarda sürücülere tuzak kurup hırsızlık yapan E.A., dün ilçenin işlek caddelerinden birinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda frekans kırıcı ve sinyal kesici 2 cihaz ve 1 çalıntı çanta ele geçirildi.
Yapılan incelemede şüphelinin, aracını park ederek yanına başka araçların park etmesini beklediği, park eden araç olmadığında yolun karşısına geçtiği, tekrar aracının yanına geçerek park eden başka bir aracın sinyalini kesmek suretiyle kilitlenmesini engellediği belirlendi. E.A.’nın, kilit sistemini devre dışı bıraktığı otomobillerden hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra da kendine ait araçla olay yerinden hızla kaçtığı anlaşıldı.
E.A., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan, şüphelinin hırsızlık anları kameralara yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde zanlının aracını park ederek başka araçların park etmesini beklediği görülüyor. Sinyal kesici ile park edilen araçların kilitlenmesini engelleyen zanlının daha sonra otomobilden hırsızlık yaptığı kameralara yansıyor.

Beylikdüzü’nde ’sinyal kesici’ cihaz ile otomobilleri soyan zanlı kamerada

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Keşke o ana geri dönebilsem' 'Keşke o ana geri dönebilsem'
Survivor Kim Elendi?Survivor Kim Elendi?
Instagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılarInstagram biyografi şekilleri, bio için şekil ve yazılar

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Türkiye'den BM'de sert çıkış: Omzumuza yıkamazsınız

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

Survivor'dan elenen isim belli oldu! Oylamada herkesi şaşırtan sonuç

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

İlkokul ve ortaokullarda yüz yüz eğitimin detayları

Yol boyunca takip ettiği kadının cüzdanını böyle çaldı!

'Pes' dedirten olay: Eliyle koymuş gibi buldu!

İSKİ verileri açıkladı! İşte İstanbul'un barajlarında son durum

İşte İstanbul'un barajlarında son durum

Dükkan sahiplerinin kabusu oldular! Binlerce liralık telefonları böyle çalmışlar

'Tiktok videosu çekeceğiz' deyip dükkanı soydular!

Sezyum 137 radyoaktif kalıntılı toz taşınımı uyarısı: Dışarı çıkmayın

Korkutan uyarı geldi! 'Camları açmayın, dışarı çıkmayın'

Yerinde normalleşme kararı sonrası İstanbul trafiğinde yoğunluk

Normalleşme sonrası trafikte artış! İşte son durum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.