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  4. Beylikdüzü’nde ‘sinyal kesicili’ hırsız yakalandı

Beylikdüzü’nde ‘sinyal kesicili’ hırsız yakalandı

27.02.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Beylikdüzü’nde aracıyla alışverişe gelen müşterinin uzaktan kumandalı özel bir sistemle sinyalleri devre dışı bırakan hırsızlık şüphelisi 66 bin liralık çekle birlikte bilgisayarı çalarak kaçtı.

Beylikdüzü’nde aracıyla alışverişe gelen müşterinin uzaktan kumandalı özel bir sistemle sinyalleri devre dışı bırakan hırsızlık şüphelisi 66 bin liralık çekle birlikte bilgisayarı çalarak kaçtı. Olaydan 2 ay sonra yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
Olay, 2020 yılı kasım ayında Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alışveriş için gelen R.P. aracını park edip kumanda ile kilitlemeye çalıştı. Kumandayla aracı kilitlenmeyen R.P. anahtarla kapıları kilitleyip alıverişe girdi.

Uzaktan kumanda sistemini mekanizmayla devre dışı bıraktı
Mağdur R.P. alışverişe girdiği esnada aracın başına gelen şüpheli C.D. içeride bulunan harici disk, çanta, dizüstü bilgisayar ve 66 bin lira değerinde çekleri alarak kayıplara karıştı. Şüpheli C.D. Şubat 2021 tarihinde Avcılar’da Beylikdüzü polisi tarafından yakalandı.

Benzer olayları gerçekleştirmiş
C.D.’nin benzer suçları işlediği polis tarafından tespit edildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şüpheli adli makamlarca serbest bırakıldı.

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